Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA-TERAMO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO, POI CODE TRA CASILINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO
ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO
SULLA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
MENTRE RIMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CON RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, RICORDIAMO CHE LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
L’AREA RICADE NEL COMUNE DI CECCANO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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