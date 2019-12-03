Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA
UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTENI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI, NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
L’AREA RICADE NEL COMUNE DI CECCANO
INTANTO IL TRAFFICO MIGLIARA SENSIBILMENTE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO
TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO
CODE SU VIA NOMENTANA DA COLLEVERDE AL RACCORDO, VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI SULA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA ROMA-TERAMO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO
MENTRE RIMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CON RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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