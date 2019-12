Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA

UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTENI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI, NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO

L’AREA RICADE NEL COMUNE DI CECCANO

INTANTO IL TRAFFICO MIGLIARA SENSIBILMENTE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO

TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO

CODE SU VIA NOMENTANA DA COLLEVERDE AL RACCORDO, VERSO IL CENTRO

CODE A TRATTI SULA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA ROMA-TERAMO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO

MENTRE RIMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CON RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

