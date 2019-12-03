Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA ROMA-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO REGOLARE TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
SIAMO NEL COMUNE DI CECCANO
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, LA CIRCALAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA
INFINE, SULLA LINEA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO,
IL TRENO DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO E’ STATO CANCELLATO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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