Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
SIAMO NEL COMUNE DI CECCANO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
DOPO LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ STATA RIAPERTA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FERROVIA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA,
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO
STIMATI RITARDI DI 45 MINUTI
INFINE, SULLA LINEA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL TRENO DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO E’ STATO CANCELLATO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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