Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 12:30

SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO

SIAMO NEL COMUNE DI CECCANO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

DOPO LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ STATA RIAPERTA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA FERROVIA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA,

LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO

STIMATI RITARDI DI 45 MINUTI

INFINE, SULLA LINEA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,

IL TRENO DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO E’ STATO CANCELLATO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO

