Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI CAUSA LAVORI IN CORSO, TRA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA.

RIAPERTA LA SR630 AUSONIA, INTERDETTA AL TRAFFICO PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN EPISODIO FRANOSO ALL’ALTEZZA DEL KM 16 E 300.

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO. SULLA LINEA ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE FORMIA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO. STIMATI RITARDI DI 45 MINUTI

INFINE, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, IL SERVIZIO È RALLENTATO DA IERI, RICORDIAMO PER LO SMOTTAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA TRA CEPRANO E CECCANO, DOVUTO AL MALTEMPO. STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral