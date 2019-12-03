Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO IN AUMENTO TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI SEGNALANO INVECE CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI CAUSA LAVORI IN CORSO, TRA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA;
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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