Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24;
SULLA VIA CASSIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO POI PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI;
SI SEGNALANO INVECE CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO BLOCCATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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