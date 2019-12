Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTIBUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24;SULLA CASSIA BIS UN VEICOLO IN PANNE PROVOCA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO;SULLA VIA CASSIA PERMANGONO TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA;SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA PALOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO;INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI;SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;TRAFFICO CONGESTIONATO POI PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI;UN ALTRO INCIDENTE CON CODE È SEGNALATO SULLA SP600 ARIANA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE;TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA E CORSE RIMODULATE FINO AL 7 DICEMBRE PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA FRA CEPRANO E CECCANO A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.Servizio fornito da Astral