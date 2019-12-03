Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 E, PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA AURELIA ANCHE PER INCIDENTE;
SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN VEICOLO IN PANNE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO;
ANCHE SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA E CORSE RIMODULATE FINO AL 7 DICEMBRE PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA FRA CEPRANO E CECCANO A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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