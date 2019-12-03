Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA A91 E AURELIA E TRA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA TUSCOLANA;
SULLA VIA CASSIA SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E PIAZZA MENENIO AGRIPPA NEI DUE SENSI;
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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