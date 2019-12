Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO PER UN’AUTO IN FIAMME TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, IN CARREGGIATA INTERNA.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;

PERMANGONO CODE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E PIAZZA MENENIO AGRIPPA NEI DUE SENSI;

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI;

INFINE, TRAFFICO BLOCCATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA E CORSE RIMODULATE FINO AL 7 DICEMBRE PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA FRA CEPRANO E CECCANO A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ RICORDIAMO CHE FINO AL 31 GENNAIO 2020, SULLA VIA NETTUNENSE, DALL’INIZIO E FINO AL KM 19 E 700, SARA’ ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral