Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 19:45

INIZIAMO DA ROMA

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA POI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE DA NOMENTANA A PRENESTINA

CODE IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELL’A24

DALLA TOGLIATTI AL RACCORDO

SULLA NOMENTANA,

CODE PER LAVORI DA SAN BASILIO ALLA NOMENTANA BIS,

PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO IN ENTRAMBI I CASI VERSO TORLUPARA

PER TRAFFICO INTENSO

SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA

E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LAGHETTO

VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO, VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E ACILIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

CHIUSA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE SULLA METRO A

MENTRE SULLA B CHIUSE POLICLINICO E CASTRO PRETORIO , QUI ATTIVO SERVIZIO NAVETTA MB20 A SUPPORTO.

LIMITA IL SERVIZIO A GERANEI IL TRAM 14 PER INCIDENTE SULLA SEDE TRAMVIARIA. SOSTITUITO DA BUS TRA BRESADOLA E TOGLIATTI

