Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 07:30

A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.

IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ.

RALLENTAMENTI SULL’A24 TRA CARSOLI E VALLE DEL SALTO PER NEVE E GHIACCIO SULLA CARREGGIATA, E PIU’ AVANTI DA VALLE DEL SALTO E ASSERGI PER VENTO FORTE ATTIVI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE SU TUTTA LA TRATTA

TRAFFICO BLOCCATO SULLA SUPERSTRADA VELOCE SORA-CASSINO TRA I KM 25 E 26 VERSO AVEZZANO PER GHIACCIO. IN ATTO OPERAZIONI PER LIBERARE LA STRADA

RALLENTAMENTI PER NEVE E GHIACCIO ANCHE SULLE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA, COSI COME SU CASSIA E CASTRENSE. ATTIVI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE

