Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.

IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULL’A24 TRA CARSOLI E ASSERGI, SULLA SALARIA TRA ANTRODOCO E ACCUMOLI, SULL’APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E ROCCA DI CORNO E SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA E DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.

SUL RACCORDO CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO IN CARREGGIATA ESTERNA.

ED INFINE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral