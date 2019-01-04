Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.
IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULL’A24 TRA TAGLIACOZZO E ASSERGI, SULLA SALARIA TRA ANTRODOCO E ACCUMOLI, SULL’APPENNINO ABRUZZESE TRA ANTRODOCO E ROCCA DI CORNO E SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA SORA-CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.
SUL RACCORDO CI SONO CODE PER UN INCIDENTE IN COMPLANARE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SALARA IN CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO.
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