Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
PERCCORENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA via campobello e la pontina nei due sensi
da claudio veloccia e’ tutto ora un messaggio di civilta stradale
Servizio fornito da Astral