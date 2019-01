Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

SULLA STRADA REGIONALE NETTUNESNE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE IN DIREZIONE TIVOLI

