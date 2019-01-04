Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE EL’ALBUCCIONE IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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