Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA

SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE EL’ALBUCCIONE IN DIREZIONE TIVOLI

IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

