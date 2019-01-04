Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO
RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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