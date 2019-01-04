Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TIBURTINA E OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E ROMANINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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