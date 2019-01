Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIAta interna

SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE

SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE RIMANE CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTana DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE PAVONA

