Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTEVILLE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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