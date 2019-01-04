Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
PERCORRENDO LA A1 NAPOLI ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PER INCIDENTE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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