Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 09:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPAL STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.

RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULLA SR313 DI PASSO CORESE, SULLA SR657 SABINA E SULLA SALARIA, PER LA PRESENZA DI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONEVRALELNTATA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LNEA A VILLA LITERNO, RITARDI DI 20 MINUTI.

