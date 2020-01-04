Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA VIA APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO AEROPORTO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
E RESTIAMO PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSO IL TRATTO DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA;
RICORDIAMO INOLTRE CHE A SEGUITO DELLE FRANE AVVENUTE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; SEMPRE A SEGUITO DI FRANE CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral