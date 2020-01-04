Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, CON INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE;
SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E LO STESSO RACCORDO, LA CIRCOLAZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SULLA PONTINA, TRA ACSTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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