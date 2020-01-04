Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA, PERMANGONO CODE RESIDUE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE E PIU’ AVANTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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