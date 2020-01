Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE;

RESTIAMO SULLA A1 MA NEL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA, E PIU’ AVANTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE PER LAVORI LE STAZIONI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E MA10 TRA TERMINI, BARBERINI E LARGO CHIGI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral