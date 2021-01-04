Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 ROMA TERAMO
RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA TOR CERVARA
AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
TRA IL RACCORDO E L’USCITA SETTEBAGNI
IN DIREZIONE DI FIANO ROMANO
SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI CON CODE SULLA PONTINA
ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA
CHIUDIAMO RICORDANDO L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
VI INVITIAMO QUINDI AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19;
AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE PER OGGI E’ TUTTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA
Servizio fornito da Astral