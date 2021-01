Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 20:20 MARCO CILUFFO

AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 ROMA TERAMO

RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA TOR CERVARA

AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

TRA IL RACCORDO E L’USCITA SETTEBAGNI

IN DIREZIONE DI FIANO ROMANO

SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI CON CODE SULLA PONTINA

ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA

CHIUDIAMO RICORDANDO L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,

VI INVITIAMO QUINDI AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA

PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19;

AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

