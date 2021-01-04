Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 20:30

di - 04 Gennaio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 ROMA TERAMO
    RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA TOR CERVARA
    AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
    RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE
    INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
    TRA IL RACCORDO E L’USCITA SETTEBAGNI
    IN DIREZIONE DI FIANO ROMANO
    SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI CON CODE SULLA PONTINA
    ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA
    CHIUDIAMO RICORDANDO L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
    VI INVITIAMO QUINDI AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA
    PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19;
    AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
    DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE PER OGGI E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA
    Servizio fornito da Astral

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