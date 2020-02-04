Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA TUSCOLANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A VIA DI CAMPO ROMANO IN DIREZIONE FRASCATI.
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PREVISTA PER DOMANI ALLE 5:30 LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI ESCLUSIVAMENTE IN USCITA, STAZIONE CHE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E BUONA SERATA, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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