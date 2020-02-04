Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA,
E TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO CODE PER UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO
DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PRIME CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA E FLAMINIA, NELL’ORDINE
DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE CENTRO
ALTRE CODE PER TRAFFICO
SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS
NEI DUE CASI ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
CODE SU VIA PALOMBARESE A PARITE DA VIA MARCO SIMONE
TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA, CENTRO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI E CODE DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE ANCHE QUI VERSO DELLA CAPITALE
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA
DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA
È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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