Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

PARTIAMO DAL RACCORDO

CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA,

E TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO CODE PER UN INCIDENTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO

DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

PRIME CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA E FLAMINIA, NELL’ORDINE

DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE CENTRO

ALTRE CODE PER TRAFFICO

SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS

NEI DUE CASI ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

CODE SU VIA PALOMBARESE A PARITE DA VIA MARCO SIMONE

TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA, CENTRO

SULL’APPIA RALLENTAMENTI E CODE DA CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE ANCHE QUI VERSO DELLA CAPITALE

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA

DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA

È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

