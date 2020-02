Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PONTINA

SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASILINA E TIBURTINA

IN INTERNA, CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

CODE IN DIMINUZINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

RALLENTAMENTI E CODE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SULLA SALARIA NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO

SULLA CASSILA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI

TUTTO IN DIREZIONE ROMA

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA

DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA

È TUTTO

