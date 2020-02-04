Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PONTINA
SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASILINA E TIBURTINA
IN INTERNA, CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
CODE IN DIMINUZINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI E CODE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
SULLA SALARIA NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO
SULLA CASSILA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI
TUTTO IN DIREZIONE ROMA
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA
DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA
È TUTTO
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