Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONE CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
PROSEGUIAMO IN ESTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA
CODE ANCHE IN INTERNA, TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
A SEGUIRE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA
E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI PARCO DE’ MEDICI E CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO PER IL TRASPORT PUBBLICO
CHE E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
INFINE E’ STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA SULLA LINEA A DEL METRO LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA
DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA
È TUTTO, A PIU’ TARDI
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