Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
E IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGELE EST, IN DIREZIOEN CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELEL DUE DIREZIONI
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO
RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO
CHE E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
IE’ STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA SULLA LINEA A DEL METRO LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA
DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA
IN CHIUSURA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE
PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA
SUI RILIEVI E LUNGO LE COSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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