Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA

E IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGELE EST, IN DIREZIOEN CENTRO

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELEL DUE DIREZIONI

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO

RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO

CHE E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA

IE’ STATA RIAPERTA QUESTA MATTINA SULLA LINEA A DEL METRO LA STAZIONE BARBERINI AL FLUSSO DEI PASSEGGERI SOLO IN USCITA, LA STAZIONE CONTINUERÀ INVECE AD ESSERE CHIUSA IN ENTRATA

DUNQUE, PER L’ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA E SPAGNA

IN CHIUSURA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE

PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA

SUI RILIEVI E LUNGO LE COSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE

È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

