Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 10:30

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

IL TRAFFICO E’ NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO

UN INVITO ALLA PRUDENZA, COMUNQUE, PER CHI SI METTE IN VIAGGIO

L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE

PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI

E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE

RICORDIAMO CHE IN CASO DI VENTO LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO

CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA

È TUTTO

