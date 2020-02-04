Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
IL TRAFFICO E’ NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO
UN INVITO ALLA PRUDENZA, COMUNQUE, PER CHI SI METTE IN VIAGGIO
L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE
PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI
E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE
RICORDIAMO CHE IN CASO DI VENTO LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO
CHIUSA, AL MOMENTO, LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZAREI BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
È TUTTO
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