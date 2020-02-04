Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DICASTEL DI DECIMA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE
USCIAMO DA ROMA SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE TRA FONDI E ITRI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO
PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE
SUL LAZIO PREVISTI VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI
E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
OGGI SONO STATE ANTICIPATE LE CORSE LAZIOMAR
SUI COLLEGAMENTI
VENTOTENE-FORMIA DALLE ORE 15.00 ALLE 13.00
E PONZA-FORMIA DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 12.30
IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE I BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICIREZZA STRADALE
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