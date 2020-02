Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

GINA PANDOLFO

TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA TERRITORIO

AD ECCEZIONE DELLE CODE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI

E SU VIA NETTUNENSE QUI CODE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, IN PROSSIMITA’ DI APRILIA, NELLE DUE

USCIAMO DA ROMA SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA FONDI E ITRI, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO

PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE

SUL LAZIO PREVISTI VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI

E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

OGGI SONO STATE ANTICIPATE LE CORSE LAZIOMAR

SUI COLLEGAMENTI

VENTOTENE-FORMIA DALLE ORE 15.00 ALLE 13.00

E PONZA-FORMIA DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 12.30

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI ORVIETO

RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

ANCORA CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE I BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA

È TUTTO

