Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLE CODE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA NETTUNENSE QUI CODE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, IN PROSSIMITA’ DI APRILIA, NELLE DUE
USCIAMO DA ROMA SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA FONDI E ITRI, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO
PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE
SUL LAZIO PREVISTI VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI
E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
OGGI SONO STATE ANTICIPATE LE CORSE LAZIOMAR
SUI COLLEGAMENTI
VENTOTENE-FORMIA DALLE ORE 15.00 ALLE 13.00
E PONZA-FORMIA DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 12.30
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI ORVIETO
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
ANCORA CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, GLI UTENTI POSSONO UTILIZZARE I BUS DELLA LINEA 105, CHE E’ STATA POTENZIATA
È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICIREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral