Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTAN CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME, SULLA PRINCIPALE STATALE TIBURTINA TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA AD ARICCIA TRA VIA CORIOLI E VICOLO DELLA MALVASIA IN DIREZIONE APRILIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PER INDISPONIBILITA DI PERSONALE FERMO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE, POTENZIATA LA LINEA 105 NELLA TRATTA CENTOCELLE – TERMINI
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