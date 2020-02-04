Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TRIONFALE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STATALE TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME, TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PER INDISPONIBILITA DI PERSONALE FERMO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE, POTENZIATA LA LINEA 105 NELLA TRATTA CENTOCELLE – TERMINI
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