Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DI VERMICINO SI STA IN CODA TRA VIA SAN GIACINTO E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PER INDISPONIBILITA DI PERSONALE FERMO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE, POTENZIATA LA LINEA 105 NELLA TRATTA CENTOCELLE – TERMINI
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