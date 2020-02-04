Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD APRILIA SI RALLENTA SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA SIRENTE E VIA FOSCOLO NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONTANA DI PAPA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PER INDISPONIBILITA DI PERSONALE FERMO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE, POTENZIATA LA LINEA 105 NELLA TRATTA CENTOCELLE – TERMINI
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