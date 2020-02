Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLVERDE IN DIREZIONE MENTANA

RIMANENDO IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE MONTEROTONDO

MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE LA STORTA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PER INDISPONIBILITA DI PERSONALE FERMO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE, POTENZIATA LA LINEA 105 NELLA TRATTA CENTOCELLE – TERMINI

Servizio fornito da Astral