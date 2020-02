Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE NOMENTANA E CASILINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENS DI MARCIA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA DEL MARE A PAVONA SI STA IN CODA TRA VIA LATINA E LA NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA APPIA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO

