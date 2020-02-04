Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE SALARIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA
SI STA IN CODA IN VIA RINALDO D’ACQUINO A CASAL MONASTERO TRA VIA BELMONTE IN SABINA E LA PROVINCIALE PALOMBARESE IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SEMPRE IN DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA COLLATINA SI STA IN CODA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E VIA DI SALONE
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