Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SI STA IN CODA IN VIA RINALDO D’ACQUINO A CASAL MONASTERO TRA VIA BELMONTE IN SABINA E LA PROVINCIALE PALOMBARESE IN DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DI FIORANELLO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
RIMANENDO SULLA STATALE APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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