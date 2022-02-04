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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 12:30

di - 04 Febbraio 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    SULLA CASSIA LA STRADA è STATA RIAPERTA DOPO L’INCIDENTE DI QUESTA MATTINA. AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO
    CODE A TRATTI SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI PER LAVORI TRA CERIARA E LA SUPERSTRADA DELL’ABAZIA DI FOSSA NOVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A CURA DI ASTRAL E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
    SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA PER ESEGUIRE I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA, LE INDAGINI COINVOLGERANNO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    PROSEGUE LO SCIOPERO DI 4 ORE A LIVELLO NAZIONALE DEL TPL CHE DURERA’ FINO ALLE 12:30. SARA INTERESSATA TUTTA LA RETE ATAC, ROMA TPL E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD POSSIBILI DISAGI ANCHE SUI COLLEGAMENTI EXTRAURBANI GESTITI DALLA SOCIETÀ REGIONALE COTRAL. REGOLARI INVECE TUTTE LE LINEE S DI ASTRAL
    DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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