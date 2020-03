Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO, TRAFFICATA, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CARREGGIATA INTERNA DOVE ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN ENTRATA A ROMA SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA PONTINA TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAMPOLEONE.

ED INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 8:00 DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR NON VERRÀ EFFETTUATA.

