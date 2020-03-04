Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI PERCORRE LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PIÙ VEICOLI AVVENUTO SULLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO INFATTI CODE TRA LE USCITE PISANA E LAURENTINA.
IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA SI STA IN CODA A PARTIRE DA TOR CERVARA E FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
E SEMPRE IN DIREZIONE DELL’EUR SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
INCOLONNAMENTI POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
TRASPORTO FERROVIARIO
A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CAMPOLEONE, RALLENTATE LA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 45 MINUTI E LA FL8 ROMA NETTUNO, IN QUESTO CASO CON RITARDI FINO A 70 MINUTI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA E SOSTITUITI DA BUS. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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