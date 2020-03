Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO; PIÙ AVANTI CODE TRA CASILINA E APPIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO.

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PERMANGONO INFATTI CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

TRASPORTO FERROVIARIO

RISOLTO IL GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CAMPOLEONE, IL SERVIZIO SULLE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO È TORNATO REGOLARE.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ALCUNI TRENI SONO SOPPRESSI SOLO NELLA TRATTA URBANA, MENTRE ALTRI SULL’INTERA TRATTA E SOSTITUITI DA BUS. MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral