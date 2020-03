Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI

ANCORA PROBLEMI SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E ARDEATINA.

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST; NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR, TROVIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A VIA DELCAPPELLACCIO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO ROMA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA BRACCIANESE.

SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

ED INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LIENA FL3 ROMA VITERBO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO A VITERBO PORTA FIORENTINA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

