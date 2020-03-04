Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 4 MARZO 2020 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PROBLEMI SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E ARDEATINA.
MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST; NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR, TROVIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A VIA DELCAPPELLACCIO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE VERSO ROMA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA BRACCIANESE.
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
ED INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LIENA FL3 ROMA VITERBO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO A VITERBO PORTA FIORENTINA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral